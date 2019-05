In Rotterdam mogen vanaf 1 juni alle winkels op zondagochtend open zijn. Dat schrijft RTV Rijnmond. Tot nu toe was dat alleen in het centrum van de stad en in Hoek van Holland toegestaan.

Een voorstel van Denk en D66 over de ruimere openingstijden is donderdag zonder wijzigingen aangenomen door de Rotterdamse gemeenteraad. Winkeliers mogen zelf weten of ze wel of niet open gaan.