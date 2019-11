Alle ovens weer aan bij Afval Energie Bedrijf

Alle ovens van het Amsterdamse Afval Energie Bedrijf (AEB) branden weer. Het bedrijf kampt al een tijd met problemen, waardoor in juli vier van de zes verbrandingsovens stil kwamen te liggen. Begin oktober waren er weer vier in gebruik en vanaf donderdag zijn ze allemaal weer in bedrijf, meldt de afvalverwerker op de website.

„Het moment van ingebruikname komt sneller dan verwacht en daar zijn we blij mee”, zegt AEB-directeur Paul Dirix. „Het stelt ons op korte termijn weer in staat om ons, samen met onze partners, weer volledig te richten op het duurzaam verwerken van afval en het leveren van warmte, energie en grondstoffen.”

AEB kampt al een tijd met technische problemen en miljoenentekorten. Ook zou er een interne machtsstrijd gaande zijn. De verbrandingsovens werden vanwege de veiligheid stilgelegd, wat leidde tot problemen met de verwerking van afval uit Amsterdam, de rest van Nederland en zelfs het buitenland.

De situatie bij het noodlijdende bedrijf leidde tot veel ophef. Het stadsbestuur wilde een fusie van AEB met het publieke nutsbedrijf HVC, wat leidde tot het vertrek van de Amsterdamse wethouder Udo Kock (financiën). Die zag daar geen heil in en was voorstander van privatisering. Uiteindelijk mislukte het plan om samen te gaan met HVC. De bedoeling is nu dat het bedrijf wordt verkocht, als geheel of in delen. De gemeente, die nog voor 100 procent aandeelhouder is, heeft 80 miljoen euro in AEB gestoken.

In de verklaring op de website staat verder dat de komende tijd wordt gekeken naar de personele bezetting. Daarbij wordt „kritisch gekeken naar functies en of die passen binnen de grootte van het bedrijf”.