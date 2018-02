Alle NS-treinen onder Nederlandse vlag

Alle treinen van de NS die over het Nederlandse spoor rijden, staan voortaan in Nederland geregistreerd. Voorheen gebruikte NS een constructie, waarbij vierhonderd treinen werden gehuurd van een NS-dochter in Ierland. Daardoor liep de Nederlandse schatkist miljoenen euro’s mis. De opzet kwam de NS op veel kritiek te staan, omdat het bedrijf volledig in handen van de staat is.

De ‘verhuizing’ naar Nederland zou eigenlijk pas in 2033 gebeuren, maar de NS heeft na overleg met Ierland en Nederland besloten om het eerder te doen.