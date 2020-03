Alle Limburgse ziekenhuizen behalve MUMC dicht voor bezoek

Alle Limburgse ziekenhuizen met uitzondering van het academisch ziekenhuis in Maastricht (MUMC) weigeren bezoekers de toegang. Dit gebeurt om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus te voorkomen.

Dinsdag sloot het Laurentiusziekenhuis in Roermond de deuren, nadat maandag de ziekenhuizen in Weert, Venray, Venlo, Sittard en Heerlen al dicht waren gegaan. Enkele ziekenhuizen maken uitzonderingen voor bezoek aan zieke kinderen. Alle ziekenhuizen staan bezoek aan terminale patiënten onder voorwaarden toe.

Alle zorg en alle operaties die uitgesteld kunnen worden, worden in de ziekenhuizen verschoven naar later. Dit ook om de kans op besmetting te verkleinen.

Elders in het land staan ziekenhuizen nog wel bezoek toe, zij het beperkt. Veel ziekenhuizen hanteren de regel dat patiënten één bezoeker per dag mogen ontvangen.

Soms zijn twee bezoekers toegestaan, bijvoorbeeld in het Erasmus MC in Rotterdam, hoewel ook daar de voorkeur uitgaat naar zo min mogelijk bezoek. Op de intensive care voor kinderen mag hooguit één bezoeker per dag langskomen. „De situatie is daar anders: ernstig zieke kinderen liggen bij elkaar op zaal en zijn niet afgeschermd voor de bezoekers”, legt het ziekenhuis uit.