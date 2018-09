Alle leerlingen weer naar school

Na zes weken vakantie moeten ook de scholieren in het noorden (Noord-Holland, Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en Flevoland) maandag weer naar school. Voor leerlingen in de regio midden, waaronder de provincies Utrecht en Zuid-Holland evenals delen van Gelderland, zat de zomervakantie er al een week eerder op. De week daarvoor moesten scholieren in het zuiden (Noord-Brabant, Limburg, Zeeland en een groot aantal Gelderse gemeenten) weer de schoolbanken in.

De zomervakanties per regio wisselen elk jaar. Zo kunnen leerlingen uit een regio het ene jaar vroeg in het seizoen op vakantie en het andere jaar laat. Bij de vakantieplanning houdt het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap rekening met een evenwichtige verdeling van vakanties over het schooljaar, evenals met de eindexamens.

Naar verwachting krijgen ouders en scholieren in de provincies Zeeland en Zuid-Holland over anderhalve week (op woensdag 12 september) te maken met een stakingsactie van onderwijzers. Leerkrachten op basisscholen in heel het land voeren al tijden actie om de salariskloof met collega’s uit het voortgezet onderwijs te dichten.