Alle kerkklokken in Oss luiden

Alle kerkklokken hebben zaterdagmiddag tegelijk geluid in Oss. Het was de opmaat naar een gezamenlijke openstelling van vijf kerken en twee moskees in de Brabantse plaats om mensen de kans te geven uiting te geven aan hun verdriet.

Enkele tientallen mensen waren om 15.30 uur in de Grote Kerk. Vice-voorzitter Sidney van den Bergh van de Grote Kerk is de initiatiefnemer van het gezamenlijke initiatief. „Het maakt niet uit of je katholiek, protestant of moslim bent of zelfs helemaal niet gelooft. In barre tijden is er voor iedereen een plek in de kerk of de moskee. Voor stilte, verdriet en voor hoop. Daarom hebben we dit samen gedaan.”

„Mensen komen voor bezinning”, vertelde bestuurslid Kenan Kurt van de kleine moskee in Oss. „Het is nodig. Gisteren waren er honderd mensen in de moskee voor het weekgebed. Dat was meer dan normaal. De imam vertelde over de onschuld van kinderen. Een kind is per definitie onschuldig en gaat dus naar de hemel.”

Bij de kerken en gebedshuizen hing de vlag zaterdag halfstok als teken van rouw om de vier kinderen die donderdag omkwamen tijdens het treinongeluk met een stint in Oss. Daarbij raakten bovendien een vijfde kind en een medewerker van kinderopvang Okido zwaargewond.