Alle handhavers vervoerder Arriva dragen een bodycam

Vanaf deze maandag dragen alle handhavers en controleurs van Arriva een bodycam, ofwel een kleine draagbare camera. De organisatie is daarmee naar eigen zeggen de eerste streekvervoerder waar dat geldt.

In totaal gaat het om ongeveer tweehonderd medewerkers. Het beschikbaar stellen van de apparaten is gefaseerd gedaan. Begin 2020 is Arriva begonnen in de regio Zuid (Brabant), na de zomer volgden de overige gebieden met als laatste de regio Zuid-Holland Noord.

Volgens Arriva wijst wetenschappelijk onderzoek uit dat een bodycam bijdraagt aan de veiligheid voor medewerkers en reizigers. Bij incidenten kunnen ze mogelijk een rol spelen in de waarheidsvinding en bewijslast, aldus het vervoersbedrijf.

Ze zijn aanvullend op regulier cameratoezicht en kunnen dienst doen op ‘blinde plekken’ op stations, bijvoorbeeld bushaltes zonder camera. De medewerker bepaalt zelf of de bodycam aanstaat.