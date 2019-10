Alle Haagse wethouders worden doorgelicht

Alle wethouders in Den Haag worden binnenkort gecontroleerd op hun integriteit. Dat geldt niet alleen voor de nieuwe wethouders die moeten worden aangesteld, maar ook voor de zes zittende bestuurders. Dat heeft de kersverse waarnemend burgemeester van Den Haag, Johan Remkes, vrijdag aangekondigd bij zijn eerste kennismaking met de Haagse gemeenteraad. „Hopelijk kan ik u daarna informeren dat er geen belemmeringen zijn voor benoeming dan wel aanblijving”, aldus Remkes.

Remkes moet de komende tijd orde op zaken stellen in Den Haag. De stad zit zonder bestuur. Het vorige college viel uiteen omdat twee wethouders worden verdacht van corruptie. Dat stadsbestuur was vorig jaar aangesteld. „Ik heb van de fractievoorzitters begrepen dat er toen geen integriteitsscreening van de kandidaat-wethouders heeft plaatsgevonden. Dat gaan we nu wel doen”, zei Remkes. Hij noemt integriteit een van zijn prioriteiten.

Tijdens de kennismaking zei Remkes dat hij tot uiterlijk 1 juli volgend jaar aanblijft. Tegen die tijd moet Den Haag weer een volwaardige burgemeester hebben.

Remkes’ voorganger, Pauline Krikke, kondigde afgelopen zondag haar vertrek aan. Een dag ervoor kreeg Remkes al een sms’je van de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit. „Het verzoek was duidelijk. Of ik me wilde voorbereiden op het beantwoorden van de vraag of ik waarnemend burgemeester zou willen worden. Hij liep vooruit, en dat deed hij terecht, op de mogelijke gebeurtenissen die konden gaan komen”, zei Remkes.

Remkes twijfelde lang, maar stemde uiteindelijk toe. Wat volgens hem de doorslag gaf, was dat hij twee jaar geleden uit de brand werd geholpen door de Haagse oud-burgemeester Jozias van Aartsen. Die was bereid om waarnemend burgemeester van Amsterdam te worden na de dood van Eberhard van der Laan. Remkes was toen commissaris van de Koning in Noord-Holland. „Hij nam toen uiteindelijk zijn verantwoordelijkheid, waar ik hem buitengewoon erkentelijk voor was.”