Alle gewonden in het ziekenhuis

Alle personen die gewond zijn geraakt door de schietpartij in een Utrechtse tram zijn inmiddels overgebracht naar het ziekenhuis. Onder de gewonden zijn ook mensen die zwaargewond zijn, zo liet de politie weten.

De politie kan nog niet zeggen om hoeveel slachtoffers het gaat. Ook over de exacte toedracht en de achtergrond van de dader of daders kan de politie geen mededelingen doen. Volgens woordvoerder Bernhard Jens is de politie nog druk bezig om zicht te krijgen wat er zich precies heeft afgespeeld.