Alle gebreken tracébesluit Zuidasdok opgelost

Het tracébesluit van het Zuidasdok, een groot bouwproject aan de zuidkant van Amsterdam, is helemaal in orde. Dat is het oordeel van de Raad van State.

Het Zuidasdok is een project waarbij een deel van de drukke ringweg A10 bij de Zuidas onder de grond verdwijnt. Ook wordt de weg verbreed en worden er nieuwe openbaarvervoervoorzieningen aangelegd. Het project gaat 1,4 miljard euro kosten, waarvan het rijk het leeuwendeel betaalt.

Vorig jaar bleek in een tussenuitspraak van de raad dat het besluit gebreken vertoonde, die de minister van Infrastructuur moest rechtzetten. Zo waren er vragen bij de methode waarmee de geluidsbelasting werd berekend en moest er worden onderzocht of er nog een geleiderail nodig was. Alles is nu naar behoren opgesteld, aldus de raad.