Alle demonstrerende boeren vrijgelaten na actie in Wijster

Alle 57 melkveehouders die werden aangehouden bij de blokkade met tractoren en auto’s van het afvalverwerkingsbedrijf Attero in het Drentse Wijster, zijn volgens de politie weer vrijgelaten.

Velen accepteren de opgelegde boete van 390 euro wegens het demonstratieverbod niet, maar kiezen ervoor de zaak op 19 november te laten voorkomen bij de kantonrechter in Assen, lieten ze na hun vrijlating weten. Een enkeling heeft de schikking wel geaccepteerd. Onder de arrestanten zijn vijf minderjarigen. Zij worden doorverwezen naar bureau HALT.

De vrijgelaten boeren werden opgevangen door familieleden en sympathisanten die zich voor het politiebureau hadden verzameld.

De boeren van Farmers Defence Force zeiden de blokkade van afvalverwerkingsbedrijf Attero te hebben uitgevoerd omdat het bedrijf de grootste stikstofvervuiler van de provincie Drenthe zou zijn.

De veiligheidsregio’s in de drie noordelijke provincies hebben een demonstratieverbod uitgevaardigd in het kader van de Wet openbare manifestaties. Zo mogen landbouwvoertuigen niet over de snelweg rijden wegens het gevaar voor de verkeersveiligheid. Demonstreren mag, blokkeren niet. Het verbod volgt op de demonstraties van boeren in de afgelopen dagen, waarbij op tal van plekken in het land gedemonstreerd is met landbouwvoertuigen en blokkades zijn ingericht, onder meer bij distributiecentra.

De boeren eisen onder meer dat supermarktketens een eerlijke prijs betalen voor hun landbouwproducten. Maar ze zijn vooral boos over de kabinetsplannen voor het verminderen van de uitstoot van stikstof, waaronder een voorstel van landbouwminister Carola Schouten om de hoeveelheid eiwit in veevoer te verminderen. Volgens de demonstrerende boeren zou dat nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van de dieren.