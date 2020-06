Alle demonstraties op de Dam verplaatst naar Museumplein

Alle demonstraties op de Dam in Amsterdam zijn voorlopig verboden en moeten plaatsvinden op het Museumplein. Dat heeft burgemeester Femke Halsema besloten namens de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Protestmanifestaties op de Dam tijdens de coronacrisis gelden nu als „onwenselijk”.

Dat heeft Halsema donderdag geschreven in een brief aan Hella Rottenberg, die donderdagavond een protest organiseert tegen de weigering van Nederland om vluchtelingenkinderen uit Griekenland op te nemen.

De Dam wordt door de Amsterdamse driehoek (burgemeester, politie en justitie) gezien als een locatie die „extra risico’s met zich meebrengt van spontane, ongewenste en ongeorganiseerde aanwas en vermenging van mensen”. Zo zijn er nauwe winkelstraten, aantrekkingskracht van attracties, terrassen en aanwezigheid van forenzen. De noodzakelijke en verplichte 1,5 meter kan daardoor niet goed worden nageleefd, aldus Halsema.

„Amsterdam staat voor het grondrecht van de vrijheid van meningsuiting en het recht om te demonstreren. Tevens dien ik het belang de collectieve gezondheid van alle Amsterdammers en hun bezoekers te beschermen. Dat vertrouwen is er op het specifieke punt van het inschatten van het aantal aanwezigen op de Dam nu onvoldoende,” zegt ze in de brief.

Halsema ligt onder vuur na een antiracisme-demonstratie afgelopen maandag op de Dam, waar in plaats van de verwachte 300 mensen meer dan 5000 betogers samenkwamen. Ze besloot om verschillende redenen niet in te grijpen en moet zich volgende week verantwoorden in de gemeenteraad over haar optreden rond de betoging.

Donderdag wordt een landelijke actiedag gehouden om alleenstaande vluchtelingenkinderen uit de Griekse kampen ook in Nederland op te vangen. Naast Amsterdam wordt in tientallen gemeenten van 20.00 uur tot 20.45 uur een stil protest georganiseerd, waaronder in Den Haag, Leeuwarden en Apeldoorn.

Deelnemers die donderdag naar het Museumplein komen, moeten zich via mail aanmelden bij de organisatie. Als het maximum van honderd mensen is bereikt, moet de deelnamelijst worden gesloten, aldus Halsema.