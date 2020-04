Alle corona-info voor laaggeletterden op speciale website gezet

Voor mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, is de stroom informatie over het coronavirus vaak moeilijk te begrijpen. De Stichting Lezen en Schrijven heeft daarom voor hen alle informatie op een speciale website gezet.

Veel informatie is verwerkt in animatiefilmpjes, bijvoorbeeld een uitleg over de afstand van anderhalve meter die we moeten aanhouden. Ook zijn er winkelposters met een uitleg in begrijpelijke taal en is er een woordenlijst waarin veel voorkomende termen worden uitgelegd. Alle informatie mag worden gekopieerd en gedeeld.

„Via allerlei kanten krijgt het Nederlandse publiek berichten over het coronavirus. Van de overheid, van ziekenhuizen, in winkels, van werkgevers, enzovoorts. Het voorkomen en verminderen van het coronavirus lukt alleen als íedereen de informatie en de te nemen maatregelen begrijpt”, zegt directeur Geke van Velzen van Lezen en Schrijven.

In Nederland zijn er 2,5 miljoen volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Daardoor hebben zij vaak ook moeite met het gebruik van een computer of een smartphone.