Alle contacten met besmette vrouw ziekenhuis Gorinchem bekend

Alle mensen die in contact zijn geweest met de door het nieuwe coronavirus besmette vrouw in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem zijn in kaart gebracht. De besmette vrouw heeft in het ziekenhuis met tientallen mensen contact gehad, zei de voorzitter van de medische staf Robert Chabot.

„Vooral bij de artsen en verpleegkundigen op de intensive care is het risico op besmetting dan groot.” Deze mensen zijn allemaal bevraagd of ze klachten hebben. Mensen met klachten worden onderzocht. Dat gaat momenteel om een aantal mensen, maar hoeveel kon Chabot niet vertellen. „Ze worden onderzocht, zelfs al hebben ze maar een loopneus”, vertelde de neuroloog. Behalve het medisch personeel zijn er nog tientallen mensen die contact met de vrouw hebben gehad. Daaronder vallen bijvoorbeeld diëtisten.

De 49-jarige vrouw uit Nieuwendijk (gemeente Altena) lag een week lang ernstig ziek in het ziekenhuis in Gorinchem en is later overgeplaatst naar het Erasmus MC in Rotterdam. Andere patiënten in het Beatrixziekenhuis zijn niet in contact met haar geweest. De patiënt werd apart verpleegd.

Volgens Chabot waren er geen redenen om de vrouw te verdenken. Zij had geen risicocontacten en had niet gereisd. Volgens hem zijn er geen patiënten die het ziekenhuis niet mogen verlaten.

De voorzitter van het ziekenhuis Anja Blonk: „Patiënten die met spoed moeten worden opgenomen, zullen naar ziekenhuizen in de omgeving gaan, naar Breda, Nieuwegein en Tiel bijvoorbeeld.” Blonk legde ook nog uit waarom de Lingepolikliniek in Leerdam werd gesloten. „Patiënten die een poli bezoeken, kunnen ook worden opgenomen in het ziekenhuis. We hebben om die reden besloten de hele linie te sluiten.”