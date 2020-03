Alle bijeenkomsten verboden tot 1 juni

Alle bijeenkomsten zijn tot 1 juni verboden. Er is geen ondergrens meer van honderd personen. Dat zei minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) maandag na het crisisberaad van enkele ministers.

Aanvankelijk waren alle bijeenkomsten tot 6 april verboden. Voor „begrafenissen en kerkelijke bruiloften” gelden enkele uitzonderingen. Hoe het na 6 april verder moet met bijvoorbeeld de sluiting van scholen en horeca - waar veel mensen samenkomen - is nog niet duidelijk. Daar moet later een besluit over worden genomen, zei Grapperhaus.

De maatregel „zal voor sommigen hard aankomen”, verwacht Grapperhaus. „Juist nu verheug je je op bepaalde bijeenkomsten. Maar we hebben geen andere keuze als we het coronavirus willen controleren.” Het is een kwestie van „kiezen op elkaar” zei hij.

Het kabinet heeft gekozen voor de relatief verre datum van 1 juni als afloopdatum omdat dat „duidelijkheid en rust” geeft. Er is dan ook direct uitsluitsel voor evenementen rond bijvoorbeeld Bevrijdingsdag op 5 mei of Dodenherdenking, aldus de minister.