Alle bezoekers moeten weg uit DierenPark Amersfoort, park dicht

Bezoekers van DierenPark Amersfoort moeten weg en het park blijft de hele dag dicht voor onderzoek. Vanochtend werden de toegangsdeuren van het park abrupt gesloten en moesten de bezoekers die er waren in allerijl onder meer restaurants in vanwege een „ontsnapping, die mogelijk gevaar” zou opleveren. Welk(e) dier(en) is (zijn) ontsnapt is niet duidelijk. Woordvoerders van het DierenPark zijn niet bereikbaar voor informatie. Ook op de sociale mediakanalen van de dierentuin staat niet veel informatie.

Op Facebook zegt het park dat de situatie „onder controle en veilig is.” Er wordt onderzocht „wat er precies is gebeurd.” Het park zegt later op de dinsdag met een bericht te komen.

Marloes Hunink was in het park toen iedereen werd opgeroepen snel naar binnen te gaan. Ze was op bezoek met haar zoontje van drie jaar. Ze vertelt dat zij en andere bezoekers rond 10.30 uur in de dierentuin liepen toen een medewerker iedereen naar binnen riep. „Eigenlijk werd iedereen met spoed gesommeerd naar binnen te gaan. Er werd niet verteld waarom, maar waarschijnlijk ging het om een dier. Sommige mensen zeiden dat een aap, een chimpansee was ontsnapt.” Drie kwartier later mocht ze weer naar buiten.

De mensen werden op verschillende plekken opgevangen. Mensen droegen mondkapjes en omdat het park net open was, was het niet druk, vertelt ze. „Ik ga ervan uit dat het wel weer oké is nu, maar de communicatie niet prettig, je weet niet wat er aan de hand is”, stelt ze.

Zij en andere bezoekers werden even na 12.15 uur gevraagd het park in Amersfoort te verlaten.