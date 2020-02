Alle bewoners Goudsesingel in Rotterdam naar huis

Alle bewoners van de flatwoning in Rotterdam waar zondag een stuk van het dak loswaaide, kunnen terug naar huis. Volgens de veiligheidsregio RijnmondVeilig is dankzij de werkzaamheden op het dak van het gebouw aan de Goudsesingel de situatie weer veilig en kunnen ook de mensen die wonen in de twee portieken direct onder het losgewaaide dak weer naar hun woning.

Vier van de in totaal zes portieken waren eerder deze dinsdag al vrijgegeven. De bewoners van deze huizen mochten eerder al naar huis.

Zondag moesten alle bewoners ergens anders worden opgevangen nadat een deel van het dak was losgekomen door de harde wind.