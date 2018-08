„Alle beloftes leenstelsel zijn gebroken”

Studenten moesten in 2015 hun basisbeurs inleveren en zouden daar ander moois voor terugkrijgen. Maar geen enkele van de verbeteringen die het kabinet aan studenten heeft beloofd is waargemaakt, concludeert Trouw.

De toegezegde miljard euro is er niet en de kansenongelijkheid in het onderwijs is volgens de krant de afgelopen jaren niet afgenomen maar juist toegenomen. Daarnaast zouden de onderwijsinstellingen in de jaren voor 2018 zogeheten voorinvesteringen doen. De Algemene Rekenkamer heeft dit jaar geconcludeerd dat instellingen niet de miljoenen hebben geïnvesteerd in beter onderwijs die ze hadden beloofd.

In 2015 verdween de basisbeurs, maar dankzij die maatregel zou er op termijn 1 miljard euro vrijkomen om het hoger onderwijs te verbeteren. In werkelijkheid blijft er 820 miljoen euro over. „Om te janken”, zegt voorzitter Geertje Hulzebos van de Landelijke Studentenvakbond. „Dat miljard is studenten beloofd.”