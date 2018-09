Alle arrestanten vrij na studentenprotest

De dertig mensen die vrijdag waren aangehouden bij de ontruiming van het P.C. Hoofthuis in Amsterdam, zijn zaterdagavond vrijgelaten. 28 van hen moeten zich in november in de rechtbank melden, twee zijn met een strafbeschikking van het Openbaar Ministerie naar huis gestuurd. Zij hoeven dus niet naar de rechter.

De studenten waren aangehouden wegens lokaalvredebreuk, omdat ze niet in het pand mochten zijn.

Het gebouw was vrijdagochtend bezet door studenten die vinden dat het kabinet en de Universiteit van Amsterdam te weinig doen voor diversiteit en het onderwijsniveau en tegen werkdruk op de universiteit. Enkele tientallen mensen drongen het gebouw binnen. Een deel van de studenten werd door de politie naar een politieafzetting gevoerd en weggestuurd.

Voor en achter het gebouw zaten tientallen mensen arm in arm op de stoep om de ontruiming te hinderen. Maar kort na de aanhoudingen brak het gezelschap op en keerde de rust rond het pand terug.

In het P.C. Hoofthuis aan de Spuistraat zijn een bibliotheek en een studiecentrum van de Universiteit van Amsterdam gevestigd.