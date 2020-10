Alle ambtenaren Rotterdam op de fiets

Om de heilig verklaarde fiets in Rotterdam overal aan de man te brengen moeten alle gemeentelijke medewerkers binnen vijf jaar ’duurzaam’ naar kantoor reizen. Dat zal vooral met de fiets moeten gebeuren, schrijft De Telegraaf.

In de Fietskoers 2025 staat uitgestippeld wat de ambities zijn en jaarlijks wordt een uitvoeringsprogramma gelanceerd. Daarin staat hoe de ambities moeten worden ingevuld, met meer (parkeer)ruimte voor de tweewielers. Want de fiets moet in de Rotterdamse binnenstad "de dominante vervoerswijze worden".

Het ambtelijk apparaat gaat er ook aan geloven. Onder het motto Practice what you fiets wil de gemeente zelf het goede voorbeeld geven aan inwoners, bedrijven, organisaties en partners, zo valt te lezen in het uitvoeringsprogramma.

"Het gemeentelijk streven is dat iedere medewerker in 2025 duurzaam naar het werk reist. De fiets speelt daarin een belangrijke rol." Navraag bij de gemeente leert dat met "positieve prikkels" de 12.000 medewerkers moeten worden verleid tot het pakken van de tweewieler, of in het uiterste geval openbaar vervoer. "Voor het einde van het jaar willen we met een personeelsregeling komen", vertelt een gemeentewoordvoerder.