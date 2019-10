Alle actievoerders bouwprotest vrijgelaten

Alle actievoerders die na het protest van de bouwsector woensdag in Den Haag zijn aangehouden, zijn inmiddels vrijgelaten. De politie maakte bekend dat de man die had geprobeerd een motoragent van de weg af te rijden, inmiddels ook in vrijheid is gesteld. Hij is aangehouden voor poging tot doodslag en blijft verdachte in de zaak.

Tijdens het protest werden in totaal 26 mensen aangehouden voor onder meer openlijke geweldpleging, opruiing, vernieling en gevaarlijk rijgedrag. Op de ene verdachte na, waren de andere arrestanten al heengezonden. Een aantal moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechter, een aantal heeft een boete gekregen.

Volgens de politie verliep het protest woensdag „overwegend ordelijk”. Aan het eind van de middag werd de sfeer op het Malieveld even grimmig toen een aantal personen met flessen naar agenten gooide. De ME werd ingezet om de rust te herstellen.

Vanwege de drukte sloot de politie in de loop van de ochtend de A12 af. Sommige actievoerders negeerden echter de rode kruizen op de matrixborden en reden door. De politie heeft een aantal van hen bekeurd, maar hoeveel is niet bijgehouden.