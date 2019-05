Alle 18 missen Mozart in één lang weekend

Het is volgens de organisatie een wereldprimeur: achttien koren gaan achter elkaar alle achttien missen van Mozart zingen, plus nog een kyrie, een deel van een mis. Ze doen dat in vijf concerten gedurende één lang weekeinde: van 23 tot en met 25 mei in de Walburgiskerk in Zutphen. Zangers en musici zullen zich door 20 kilo bladmuziek heen werken.

Ben Wamelink van Stichting Walburgiskerk Zutphen is gangmaker van het evenement met duizend zangers onder wie solisten, bijna zestig orkestleden en achttien dirigenten. Alle koren zingen één mis.

Ze komen vooral uit de omgeving, vertelt Wamelink: "We hebben bewust gekozen voor koren uit Gelderland en Overijssel. Kwaliteit was daarbij leidend, maar in de regio zit natuurlijk voldoende kwaliteit." Een Duits koor (heel feitelijk het negentiende gezelschap) gaat een Nederlands koor versterken en vormt daarmee dus één gezamenlijk koor.

Mozart in Zutphen is een initiatief van Wamelinks stichting en de Stichting Henrick Baderorgel Zutphen: "Opeens popte het plan op in mijn hoofd: alle achttien missen van Mozart, door achttien koren, in één weekend op één locatie: onze Walburgiskerk. Waarom niet?" zegt hij in het programmaboekje.

De Walburgiskerk stamt deels uit de 11e eeuw en is beroemd om met name de ijzeren kaarsenkroon uit de 14e eeuw en de aansluitende kettingbibliotheek (met vastgeketende boeken) uit de 16e eeuw.