Ook het Allard Pierson Museum in Amsterdam is getroffen door de stroomstoring. Het museum laat weten de hele dag dicht te blijven. Ook de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, naast het Allard Pierson, zijn de hele dag niet te zien.

Het Allard Pierson Museum beschikt over veel archeologische vondsten. Het museum is gelegen aan de Oude Turfmarkt in het centrum van Amsterdam, vlakbij het Rokin.