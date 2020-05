Alkmaars archief vindt ‘oudste Nederlandse geluidsopname’

Het Regionaal Archief in Alkmaar heeft een kopie van vermoedelijk de oudste bekende Nederlandse geluidsopname gevonden. De opname is op 9 maart 1898 gemaakt door de Alkmaarse chemicus Jan Daniël Boeke. Hij is te horen terwijl hij een reeks klinkers uitspreekt en daarna „Hiep hiep hiep hiep hoera!” roept.

De opname, die gemaakt werd met een fonograaf, is door het Alkmaarse archief gedigitaliseerd en online te beluisteren via archiefalkmaar.nl/boeke. De tot nu toe aantoonbaar oudste bekende Nederlandstalige geluidsopname stamde uit december 1899, aldus het Regionaal Archief.

Boeke deed onderzoek naar taal en klanken met de fonograaf, het eerste apparaat dat geluid kon opnemen en afspelen. De Alkmaarder nam allerlei klanken op, sprak stukken tekst in en liet soms zijn vrouw en kinderen praten en zingen. „Het is best bijzonder om iemand die 122 jaar geleden leefde Nederlands te horen praten”, zegt Mark Alphenaar van het Regionaal Archief. „Het is ook leuk dat je hem wat persoonlijkere dingen hoort zeggen. Dat is net zoiets als lachende mensen op hele oude foto’s, dat zie je niet vaak.”