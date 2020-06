Een 22-jarige man uit Alkmaar is in de nacht van zaterdag op zondag beschoten in zijn auto. Hij raakte gewond en wist daarna nog verder te rijden en te ontsnappen. De man ligt in het ziekenhuis maar is buiten levensgevaar.

De persoon die de politie alarmeerde, zegt meerderde harde knallen te hebben gehoord. De recherche doet onderzoek naar het schietincident op de Stikkelwaard in Alkmaar en is op zoek naar getuigen.