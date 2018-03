De 75-jarige man die vrijdag dood werd gevonden in Alkmaar, is door geweld om het leven gekomen. Een 22-jarige man uit Bergen (Noord-Holland) heeft zich uit eigen beweging gemeld bij de politie. Hij kwam vrijdagavond naar een politiebureau in Amsterdam.

Wat precies zijn betrokkenheid is geweest wordt nog onderzocht. De overleden man werd vrijdagmiddag aangetroffen in zijn woning aan de Limmerhoek. Over de aanleiding voor het geweld is nog niets bekend.