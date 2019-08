Alkmaar wil gedegen plan zien voor AZ-stadion

De eigenaar van het AFAS Stadion in Alkmaar moet een plan van aanpak overleggen waarin onder meer staat hoe het ingestorte dakdeel wordt gesloopt en hoe het herstel eruit gaat zien. Alles moet ter goedkeuring langs de gemeente, zo staat in een spoedaanschrijving die de gemeente Alkmaar vrijdag heeft gestuurd aan AZ Vastgoed.

De gemeente wil wekelijks worden geïnformeerd over de vorderingen van het plan van aanpak. Voldoet AZ Vastgoed niet aan de eisen, dan neemt de gemeente de regie over en verhaalt dan alle kosten.

Volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid is het dakdeel naar beneden gekomen door falende lasverbindingen. Ook zijn er verdachte plekken in het deel van het dak dat nog intact is. Dat zou tot nog een instorting kunnen leiden. De raad spreekt van een acuut gevaar.

AZ heeft advies- en ingenieursbureau Royal HaskoningDHV in de arm genomen om de instorting te onderzoeken. De eerste tussenrapportage wordt eind deze maand verwacht.