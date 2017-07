Alkmaar eert Emuanuel de Witte

Alkmaar eert dit jaar één van haar artistieke zonen: schilder Emanuel de Witte. Het is vierhonderd jaar geleden dat hij in deze stad werd geboren, om uit te groeien tot belangrijk schilder van met name kerkinterieurs. Stedelijk Museum Alkmaar leent werk uit binnen- en buitenland om De Witte’s oeuvre in zijn geboortestad over het voetlicht te brengen in een speciale expositie, de eerste ooit van zijn werk alleen.

De Witte volgde zijn opleiding bij stillevenschilder Evert van Aelst in Delft, maar vestigde zich later in Amsterdam, waar hij vooral indruk maakte met zijn knappe lichtbehandeling. Hij schilderde niet alleen kerkinterieurs, maar ook marktgezichten, genretaferelen, portretten en historiestukken.

Het Stedelijk leent werk van overal, zoals Interieur van de Oude Kerk in Delft uit het Metropolitan in New York, Gezicht op het grafmonument van Willem de Zwijger in de Nieuwe Kerk te Delft uit het Palais des Beaux-Arts in Lille, twee bijna identieke interieurscènes met een virginaalspeelster uit Rotterdam en Montreal en verder bruiklenen uit bijvoorbeeld Jeruzalem, Londen en Parijs.

Volgens het museum leidde De Witte een woelig leven van ruzies, rechtszaken en achterstallige betalingen. In 1692 maakte hij een eind aan zijn leven.

De tentoonstelling Meester van het licht is 3 september tot en met 21 januari te zien.