Ali B en Najib Amhali in comedyshow Gabbers

De comedyformatie Gabbers heeft volgend jaar een nieuwe samenstelling. Ali B, Martijn Koning en Najib Amhali staan op 29 en 30 juni samen met Roué Verveer in de Ziggo Dome in Amsterdam, aldus RTL Live Entertainment. Ze nemen de plaats in van Guido Weijers, Jandino Asporaat en Philippe Geubels.

De voorverkoop van de derde editie van Gabbers begint vrijdag om 16.00 uur. Martijn Koning: „Als je de kans krijgt om met supergrappige vrienden een paar vette comedy-avonden te maken voor duizenden mensen in de Ziggo Dome, dan zeg je geen nee, dan zeg je hell yeah!” Roué Verveer: „Ik kijk met veel plezier terug op de eerste twee edities met Philippe, Jandino en Guido en zie ontzettend uit naar het avontuur met de nieuwe Gabbers. We gaan er een superfeest van maken, dat is zeker!”

Weijers, Asporaat en Geubels stoppen ermee omdat ze tijd willen vrijmaken voor andere zaken. Zo speelt Weijers komend voorjaar extra voorstellingen van zijn ‘Masterclass Geluk’.