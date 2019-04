Alert informeert over bloesem in Betuwe

De Betuwe komt weer in bloei te staan. Het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland heeft de bloesemalert gelanceerd. Wie zich daarvoor opgeeft, ontvangt steeds actuele informatie over de bloesemstand.

Ruim 3000 aanmeldingen kreeg RBT Rivierenland in ruim een week al binnen via de website bloesemalert.nl. „We hadden een piek van tegen de 400 op één dag, nu zitten we nog op 200 per dag. Belangstelling is er dus zeker voor”, zegt Richard de Bruin, directeur van RBT Rivierenland.

Waarom heeft RBT Rivierenland de bloesemalert gelanceerd?

„In de bloesemtijd is het altijd druk in de Betuwe. Veel mensen die ver weg wonen, willen graag weten wanneer de bloesem op het mooist is. Elk voorjaar waren we heel druk met het beantwoorden van telefoontjes en mailtjes met de vraag of het al de moeite waard was om vanuit Hoorn of Leeuwarden voor de bloesem naar de Betuwe te rijden. Wie deelneemt aan de bloesemalert, verneemt via mails als eerste hoe en wanneer de bloesem zich ontwikkelt. Fruittelers in de regio houden dat voor ons goed in de gaten. Bovendien geven we tips over bloesemroutes, arrangementen en evenementen.”

Moet je om bloesem te zien in de Betuwe zijn?

„Ongeveer een derde deel van al het fruit dat in ons land wordt geteeld, komt uit de Betuwe. In heel Rivierenland zijn boomgaarden. De periode waarin de bomen in bloei staan is niet te voorspellen. Dat is van veel factoren afhankelijk. Is het al vroeg in het jaar warm en zonnig weer, dan ontpoppen de bloemen eerder. Dat zien we dit jaar. Er waren een aantal dagen van rond de 20 graden en ja, dan gaat de bloei extra snel. Dan explodeert het eigenlijk met de bloesem.”

Is er al veel bloesem te zien in de Betuwe?

„De bloesem is er nu globaal twee weken eerder dan anders. De kersen- en pruimenbomen staan reeds in bloei, de komende dagen zal dat voluit zijn. Die bloesemsoorten komen als eerste uit. Daarna ontpopt de perenbloesem zich. En ten slotte is de prachtige roze appelbloesem te zien. Appel en peer komen nu ook al opzetten. Volgende week zaterdag zal alles wel in vol ornaat zijn te zien.”

Heeft u nog een tip waar we dan moeten zijn?

„Vooral wanneer je de rivier de Linge volgt, kun je niet om de bloesem heen. Een aanrader is de Appeldijk in Deil bij landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt. Daar kun je heerlijk wandelen en fietsen met aan weerszijden van de dijk bloeiende appelbomen.”

Komt RBT Rivierenland volgend jaar opnieuw met bloesemalerts?

„Dit concept slaat duidelijk aan. We gaan er daarom voor volgend jaar een app van maken.”