Aldi stopt verkoop van eenmalige tassen

Supermarktketen Aldi stopt in 2018 met het verkopen van plastic en papieren boodschappentassen voor eenmalig gebruik. Het bedrijf wil daarna alleen nog maar duurzame tassen aan hun klanten leveren.

Aldi is naar eigen zeggen de eerste supermarktketen in Nederland die de tassen voor eenmalig gebruik uitbant. Vanaf begin volgend jaar verdwijnen de wegwerptassen stapsgewijs uit de winkels. Als alternatief komt de keten met een herbruikbare boodschappentas die meerdere malen gebruikt kan worden. De tas bestaat voor 80 procent uit gerecycled materiaal en moet scherp geprijsd worden.

Milieu Centraal is blij met de maatregel. „Sinds het verbod op gratis plastic tasjes is het aantal gebruikte tasjes per Nederlander gedaald van 170 naar 50, maar dat zijn er nog altijd veel hoor. Wij moedigen mensen al langer aan om duurzame winkeltassen te gebruiken. We hopen dan ook dat andere supermarkten dit initiatief volgen,” reageerde de voorlichtingsorganisatie donderdag.