Aldi en Lidl: alleen verdacht ei uit handel

De grote Duitse supermarktketens Aldi en Lidl doen Nederlandse eieren niet helemaal in de ban. Hun branchegenoot REWE liet donderdag weten vanwege het fipronil-schandaal even helemaal geen eieren van Nederlandse producenten te verkopen, tot schrik van de sector. Aldi en Lidl gaan zo ver niet.

Beide Duitse ondernemingen benadrukten donderdag wel dat ze geen eieren verkopen van de bedrijven waar het gebruik van de verboden stof is geconstateerd of van bedrijven die verdacht zijn. „Daarbij hebben we in enkele regio’s scharreleieren, vrije uitloopeieren en biologische eieren uit Nederlandse bedrijven uit de handel genomen die geringe doses fipronil bevatten”, liet Aldi Süd weten. De zuidelijke tak van Aldi voegde eraan toe dat het gehalte zo laag is, dat het volgens de Duitse autoriteiten niet tot gezondheidsschade leidt.

De circa 180 pluimveebedrijven waar vermoedelijk fipronil is gebruikt, zijn geblokkeerd en leveren al sinds 22 juli geen eieren meer.