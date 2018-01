Alders: stop met dralen over schadeprotocol

Stop met dralen en geef een klap op het nieuwe schadeprotocol voor de aardbevingsschade in Groningen. Dat zegt Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders. Dit handboek voor de afwikkeling van schades, had er al in juli 2017 moeten liggen. De invoering is telkens uitgesteld omdat partijen zoals de Groninger actiegroepen en de overheden het op details niet met elkaar eens waren.

Deze week is er weer overleg over het handboek. Alders vindt dat er nu genoeg gedraald is. „Er moet nu gewoon een klap op worden gegeven. Het had er natuurlijk allang moeten liggen.”

Groningers die schade hebben opgelopen door de aardbevingen kunnen straks aankloppen bij een onafhankelijke commissie.

In het nieuwe schadeproces is de NAM niet meer betrokken bij de afhandeling van schade. De Nationaal Coördinator voert de regie over de afwikkeling van de schades. De NAM, die met haar aardgaswinning de bevingen veroorzaakt, blijft wel aansprakelijk en moet betalen.