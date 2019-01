„Alders moet opdracht Schiphol teruggeven”

Voorzitter Hans Alders van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) moet de opdracht om te komen tot een advies over groei van de luchthaven, teruggeven aan het kabinet. Dat vindt de woordvoerder namens Bewoners Omgeving Schiphol, Matt Poelmans. Volgens hem gaat Alders adviseren om Schiphol gematigd te laten groeien, een standpunt dat de luchtvaartbranche ook huldigt. Het zou gaan om 10.000 extra vluchten tot 2023.

De andere gesprekspartners, omwonenden, milieuclubs en overheden (provincies Noord- en Zuid-Holland en veertig gemeenten), houden er volgens Poelmans een ander standpunt op na. Zij willen een time-out tot 2023. De luchthaven zou tot die tijd geen extra vluchten mogen uitvoeren en de periode zou moeten worden gebruikt om tot nieuwe afspraken en voorwaarden te komen.

Als Alders het standpunt van de luchtvaartsector woensdagavond voor eigen rekening als advies uitbrengt, is hij niet onpartijdig, aldus Poelmans. „Alders heeft z’n best gedaan maar ondermijnt nu het overleg. Hij moet de opdracht teruggeven.”

Een mogelijk eigen advies van Alders wekt verbazing in de Tweede Kamer. „Hans Alders mag wat mij betreft tekst en uitleg komen geven in de Tweede Kamer”, twitterde Jan Paternotte van de D66-fractie. „Het zou raar zijn als voorzitter van de Omgevingsraad eigenhandig een voorstel gaat doen. Opdracht was gedragen advies, lukt dit niet dan moet er geen advies komen”, stelt Cem Laçin (SP).