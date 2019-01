Alders: Gematigde groei Schiphol

Voorzitter Hans Alders van de Omgevingsraad Schiphol (ORS) wil dat Schiphol gematigd kan groeien. Hij gaat dat woensdagavond op persoonlijke titel adviseren, meldde Het Parool woensdag.

Volgens Alders mag de luchthaven er de komende jaren 25.000 vluchten bij krijgen, mits Lelystad Airport open gaat en op termijn 45.000 vluchten van Schiphol overneemt.

De omwonenden van de luchthaven zijn volgens Het Parool verbijsterd over het advies van Alders. Volgens hen volgt de voorzitter van de ORS hiermee de wens van de luchtvaartsector.

In het advies staat dat Schiphol tot 2023 al kan groeien met 10.000 extra vluchten. De bewoners rond Schiphol willen in die periode juist een stop. Volgens Het Parool is het overleg door het advies van Alders definitief geklapt.