Alcohol-actieweek uitgesteld: campagne onuitvoerbaar door corona

Het zou de eerste campagne worden van de Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN), maar door de coronacrisis is besloten tot uitstel naar eind dit jaar. De filmpjes die de campagne moesten ondersteunen, zijn niet te maken nu er 1,5 meter afstand moet worden gehouden, laat een van de initiatiefnemers weten. Bovendien is het voorlopig beter de informatieavonden in de regio's te schrappen.

Een aantal organisaties besloot vorig jaar zich sterk te maken voor een gezonder en veiliger alcoholbeleid, en verenigden zich in de AAN. De actieweek - met steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - was een van de eerste activiteiten, onder de noemer Zien drinken doet drinken. Met als centrale boodschap dat kinderen en jongeren het drinken van alcohol veelal kopiëren van drinkende volwassenen. Zelfs heel jonge kinderen worden erdoor beïnvloed, blijkt uit onderzoek. De actieweek moet ouders zich daarvan bewust maken.

De campagne zou bestaan uit onder meer filmpjes waarin kinderen de rol van volwassenen spelen, maar het is nu erg moeilijk die op te nemen, vanwege de benodigde afstand. Ook de voorlichtingsactiviteiten in het land zijn niet te realiseren. De week stond gepland in juni, maar is nu verzet naar begin november.