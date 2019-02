Alblasserdammer Arjan Maat: Ik ging over mijn nek van stank

Is mijn vrouw groentesoep aan het bereiden? Al geur opsnuivend schoot die gedachte rond acht uur zaterdagmorgen even door het hoofd van Arjan Maat (47) uit Alblasserdam.

Maar al gauw verdwenen gedachtenspinsels over een pittig soepje en begon de ontwakende Maat zich zorgen te maken. Want een walgelijke geur vulde zijn woning. „Het werd met de minuut erger.”

Stankoverlast in deel Nederland door lekkende stof in Alblasserdam

Maat en zijn gezin wonen vlakbij de plaats waar gas vrijkwam uit een tankauto in Alblasserdam. Die wagen staat op een bedrijventerrein aan de Edisonweg. De stankoverlast treft delen van het midden van Nederland.

Hevig

De familie Maat werd zaterdag wel erg nadrukkelijk met de neus op de feiten gedrukt. „Wij wonen precies op een plek in Alblasserdam waar de stank hevig was”, vertelde Maat zaterdag rond kwart voor twaalf. „Ik ging over mijn nek. Het was thuis niet uit te houden. De geur sloeg op mijn longen en maag. Het is een ontzettende penetrante, ondefineerbare geur.”

Net als nogal wat andere buurtbewoners vluchtte Maat met zijn drie tienerdochters het huis uit. „Een van mijn dochters wilde eerst blijven slapen. Zo zijn pubers. Maar even later liepen de meiden met een sjaal voor hun mond naar de auto.” Maats vrouw was eerder al naar de sportschool vertrokken.

Maat en zijn dochters vertrokken naar een nabijgelegen sportterrein. „Daar zaten we buiten de stank.” Maat, ook voorzitter van een voetbalverening, gelastte zaterdagmorgen diverse voetbalwedstrijden af. „Ik heb nog even contact opgenomen met onze burgemeester.”

Hij is blij dat de calamiteit met een „sisser” lijkt af te lopen, nu het erop lijkt dat er geen schadelijke gevolgen zijn voor de volksgezondheid. „Als we te maken hadden gehad met giftige dampen, was het vele malen erger geweest.”

De Alblasserdammer hoopt dat de stank niet al te lang blijft hangen in en om zijn woning. „En morgenochtend vraag ik mijn vrouw of ze soep wil maken.”

Astmapatiënt

Alblassserdammer Peter Stam (29), die de lokale nieuwssite Alblasserdamsnieuws bestiert, stond zaterdagmorgen vlakbij de bewuste ‘lekkende’ tankwagen. „Het stinkt hier enorm.” Stam spreekt van een „doordringende” stank. „Al heb ik niet het idee dat zich lichamelijke klachten als tranende ogen of huiduitslag voordoen.”

Via sociale media pikt hij diverse stankklachten op. „Zo zegt een astmapatiënt in Nieuw-Lekkerland dat ze last heeft van de stank. Ik lees dat een vrouw in de buurt loopt te kokhalzen en te hoesten.”

Anderzijds krijgen anderen in de regio nauwelijk iets mee van de calamiteit, ook al omdat ze ‘in de goede windrichting’ wonen. „Het is niet zo dat iedereen in Alblasserdam kuchend door het dorp loopt”, zegt Peter Stam.