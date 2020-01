Alblas ruimt zwerfafval op in Rotterdam

Op zijn scootmobiel doorkruist Eric Alblas dagelijks een groot deel van de stad Rotterdam. Om met zijn grijpstok lachgaspatronen en ander zwerfval van straat te plukken. Zwerfafvalambassadeur, noemt hij zich.

Wat drijft je om dit werk te doen?

„Op mijn zestigste ga ik niet in mijn appartement aan de Maashaven achter de geraniums zitten. Zestien jaar geleden ben ik lid geworden van een buurtprojectteam dat zich ergerde aan al dat zwerfvuil op straat. Iedereen liep daarover te zeuren. Als buurtprojectteam wilden we wat doen. Vier jaar geleden ben ik begonnen om zelf alle rommel op te rapen die ik op straat vond. Nu maak ik dagelijks door weer en wind een rondje van zo’n 30 kilometer door de stad en ben dan ongeveer 6 tot 7 uur onderweg.”

Is het geen klus om zoiets op je schootmobiel te doen?

„Dat leer je vanzelf. Omdat ik niet zonder scootmobiel kan, raap ik alles op met een grijpstok. Dat levert me elke dag drie volle vuilniszakken op. Vier jaar geleden vond ik elke week zo’n 4000 lachgaspatronen. Omdat die vanaf 1 januari zijn verboden tref ik er elke week toch nog ongeveer 600. Lachgas halen ze nu uit een groter tankje, de luchtballon wordt gewoon op straat gegooid. Ook die zouden lachgasgebruikers toch gewoon op kunnen ruimen?”

Hoop je dat er minder vuil op straat wordt achtergelaten?

„Afval trekt afval aan. Ruim het gewoon op denk ik dan. Het begint bij je eigen voordeur en straat. Daarom roep ik iedereen op geen rommel op straat te gooien. Je moet gewoon een bekeuring krijgen als je dat doet.”

Het voederen van dieren zit je ook hoog?

„Mensen vinden dieren zielig en daarom voeren ze de beesten. Maar ze beseffen niet dat wat er blijft liggen ongedierte aantrekt. Er wonen hele rattenfamilies in de bosjes. Het worden er steeds meer. Eerst zag je ze alleen als het donker was. Nu zitten ze overdag aan je voeten als je buiten op een bankje iets zit te eten. Als je eten over hebt, waarom breng je het dan niet gewoon naar de voedselbank?”

Spreek je wel eens mensen aan als je ziet dat ze wat op straat gooien?

„Dat doe ik regelmatig. Altijd op een vriendelijke toon. Ik ben niet bang voor agressie. Wel zeg ik dat ik baal van de rommel die ze achterlaten. Verder probeer ik discussie over zwerfafval los te maken in de maatschappij.”

Waar laat je al dat zwerfafval dat je opraapt?

„Ik neem geen drie vuilniszakken mee naar huis. Ze worden gewoon gedumpt in de container.”

