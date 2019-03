Albert Heijn Eindhoven ontruimd om „dreiging”

Een filiaal van Albert Heijn in Eindhoven is donderdagavond ontruimd vanwege „een dreiging”, aldus de politie. De politie zegt nog niet om wat voor soort dreiging het gaat. De winkel staat in winkelcentrum Woensel, in het stadsdeel Woensel-Noord in Eindhoven.

De politie zegt met veel mensen aanwezig te zijn en onderzoek te doen. Volgens Omroep Brabant kwam een dreigtelefoontje binnen bij het filiaal. Volgens een getuige werd er gebeld naar de broodafdeling, waarna gedreigd zou zijn met het aanrichten van een bloedbad. Het personeel zou naar huis zijn gestuurd en de parkeerplaats van de supermarkt wordt leeggehaald.