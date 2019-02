Bij het woord zendamateur denken veel mensen terug aan de tijd dat radiomakers vanaf zee frequenties kaapten. Maar tussen die etherpiraten en de huidige radiohobbyisten zitten belangrijke verschillen.

Op zijn twaalfde sleutelde zendamateur Albert Bloeming (78) uit Emmen voor het eerst aan een oude radio. Met zijn zelf in elkaar geknutselde en gerepareerde apparatuur communiceert hij 66 jaar later nog dagelijks met radioliefhebbers van over de hele wereld.

Waar komt die liefde voor radio’s vandaan?

„Van een oom kreeg ik op mijn twaalfde een kapotte radio waarmee ik mocht spelen. Zonder voorkennis ben ik daarmee gaan prutsen. Op een gegeven moment kreeg ik dat oude ding weer aan de praat.

Vanaf toen ben ik veel gaan lezen in boeken en tijdschriften over elektronica en kreeg ik steeds meer radio’s in handen om aan te knutselen. In militaire dienst werd ik tot mijn verbazing aangesteld als radiotelegrafist.”

Hoe bent u zendamateur geworden?

„Tijdens mijn dienst zaten we eens met wat mannen in de kroeg, toen iemand aan mij vroeg of ik een amateurstation wilde oprichten. Ook begon ik aan een opleiding tot radio- en televisietechnicus.

Na mijn dienst ben ik tv-reparateur geworden en heb ik een tijd niet gezonden. Tot ik vanuit het niets werd gebeld door een zendamateur uit Coevorden. Hij had via via over mijn oude hobby gehoord en vroeg of ik die weer wilde oppakken.

Daarop ben ik een opleiding tot zendamateur gaan volgen. Het radiovirus raakte ik niet meer kwijt.”

Wat is het verschil tussen radiopiraten en zendamateurs?

„Veel mensen denken dat ze hetzelfde zijn. Het grote verschil is dat een zendamateur een opleiding volgde en een zendregistratie heeft.

Een radiopiraat is als iemand die geen rijbewijs heeft, maar wel goed kan rijden. Die heeft misschien erg veel verstand van radio’s, maar kent niet altijd alle regels.

Vroeger was dat gevaarlijk, omdat je bijvoorbeeld de frequentie van de burgerluchtvaart kon verstoren.”

Wat vindt u het mooiste aan uw hobby?

„Het is fascinerend om zelf iets in elkaar te zetten waarmee iemand aan de andere kant van de wereld je hoort. Dat knutselen vind ik leuk; dagelijks ben ik ermee bezig.

Als lid van de Vereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland probeer ik tijdens wedstrijden in 24 uur met zo veel mogelijk radiostations over de hele wereld contact te krijgen.

De overheid wil niet dat je praat over religie of politiek. Het gaat alleen over de techniek. Een groot voordeel: je krijgt met iedereen een fijn gesprek, of je nu praat met een Amerikaan of met een Rus.”

