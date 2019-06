Albanese taxichauffeur aangehouden

Een 51-jarige Albanese taxichauffeur is in Amsterdam aangehouden omdat hij een faciliterende rol zou spelen voor criminele landgenoten in de hoofdstad. Volgens de politie gebruikte de man zijn taxi voor het vervoer van cocaïne en bracht hij mensen van en naar drugspanden.

De politie heeft huiszoeking gedaan in de woning van de Albanees en zijn taxi in beslag genomen.

De man zou leden van een internationaal opererende bende in zijn klantenkring hebben. Op verzoek van de Deense autoriteiten zijn nog twee panden doorzocht en werd een 45-jarige verdachte op Schiphol gearresteerd, die Kopenhagen wil krijgen overgeleverd. Bij de doorzoekingen is een grote hoeveelheid drugs, contant geld en een auto met verborgen ruimte gevonden.

De arrestaties waren onderdeel van een operatie in zes Europese landen tegen de Albanese criminele organisatie.