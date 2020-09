Alarmcentrale: fors minder hulpvragen uit buitenland deze zomer

Alarmcentrale Eurocross Assistance kreeg deze zomer ongeveer 30 procent minder pechhulpvragen binnen vanuit het buitenland. Het aantal medische hulpvragen verminderde zelfs met 70 procent, meldt de alarmcentrale woensdag.

Oorzaak van de forse afname is de coronacrisis. Door COVID-19 en de onzekere reisadviezen kozen meer mensen voor een vakantie in eigen land in plaats van over de grens, aldus Eurocross.

In totaal ontving Eurocross deze zomer 22.152 telefoontjes, tegenover 56.497 in 2019. Van de meldingen gingen er in 2019 31.600 over medische hulpvragen, tegenover 9107 deze zomer. Daarbij valt op dat er afgelopen zomer veel minder „typische zomerdiagnoses” waren. „Waar normaal gesproken oorpijn/-ontsteking, maag-/darmklachten en letsel de top drie aanvoeren, zijn dat deze zomer een blindedarmontsteking, breuken en hartklachten”, aldus de alarmcentrale.