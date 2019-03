Alarmcentrale 112 weet precies waar beller is

Als iemand het alarmnummer 112 belt, kan de centralist voortaan aan de andere kant van de lijn al tijdens het gesprek zien waar de beller is. Dat kan ervoor zorgen dat politie, ambulance of brandweer sneller ter plekke is.

Advanced Mobile Location, heet de technologie. Die werkt vanaf dinsdag op telefoons met besturingssysteem Android. Later dit jaar herkent het systeem ook de locatie van iPhones.

AML werkt alleen tijdens het telefoongesprek met 112, benadrukt de politie. Na het gesprek schakelt de techniek zichzelf uit. En ook als iemand de locatievoorzieningen van de telefoon uit heeft staan, kan de alarmcentrale zien waar hij of zij is. Voor het systeem is het wel nodig dat de telefoon bereik heeft, dus op open zee werkt het mogelijk niet overal.