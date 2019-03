Alarmbel wegens tekort aan sociale huurwoning

Het tekort aan sociale woningen is dusdanig groot, dat tegenwoordig zelfs mensen met een baan dakloos raken, zo meldt de Federatie Opvang. De brancheorganisatie voor maatschappelijke opvang pleit voor een nationaal deltaplan om het probleem op te lossen, zo bevestigt een woordvoerster berichtgeving door de NOS.

„Dakloosheid bereikt groepen die dat normaal niet overkomt”, aldus de woordvoerster. Ze schetst het voorbeeld van een stel dat gaat scheiden en waarvan eentje het huis houdt. „De ander kan misschien een tijdje bij familie of vrienden verblijven, maar na een tijdje moet je wat anders. Dan is er geen woning. Steeds vaker belanden deze mensen ergens op een camping of in een chalet op een vakantiepark.”

Omdat bij dat soort woningen permanente bewoning vaak verboden is, vervalt in dit soort gevallen iemands inschrijving bij de gemeente. Met alle gevolgen van dien. „Je kunt dan geen paspoort aanvragen of je rijbewijs verlengen. Je belandt tussen wal en schip.”

De organisatie pleit ervoor dat de politiek het woningcorporaties makkelijker maakt sociale huurwoningen bij te bouwen. Ook moeten er „massieve” investeringen komen in Nederlandse woningen.