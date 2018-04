Alarm over inactiviteit veroordeelden

Strafrechtonderzoekers van de universiteit in Tilburg slaan alarm over inactiviteit van gedetineerden, die mogelijk mede een gevolg is van het versoberde beleid in gevangenissen. Inactiviteit is vrijwel zeker slecht voor de hersenfuncties en daardoor wordt een goede terugkeer van de veroordeelden in de samenleving nog moeilijker.

De wetenschappers willen dat er meer onderzoek wordt gedaan naar die gevolgen en naar de mogelijkheden om ze te voorkomen, zeggen ze in het Nederlands Juristenblad. Met de uitkomsten zouden beleidsmakers en gevangeniswezen dan rekening moeten houden.

„ Al na drie maanden detentie gaan hersenfuncties van gevangenen met betrekking tot zelfcontrole achteruit, terwijl zelfcontrole cruciaal is voor een succesvolle terugkeer in de samenleving. Gemiddeld verblijven gedetineerden nu zo’n 17 uur per dag op hun cel en dan liggen ze vaak op bed. In sommige gevallen brengen gedetineerden zelfs 23 uur op hun cel door”, constateert de universiteit.

Daarbij komt dat het controleren van impulsen voor sommige veroordeelden altijd al een probleem is , erkent promovendus Sjors Ligthart.

„De verantwoordelijkheid voor een succesvolle terugkeer in de samenleving ligt uiteindelijk bij de gedetineerde zelf, maar de vraag rijst in hoeverre de gedetineerde die verantwoordelijkheid kan dragen als belangrijke hersenfuncties die daarvoor nodig zijn achteruitgaan tijdens het verblijf in de gevangenis”, vinden de onderzoekers.

De onderzoekers zouden ook graag meer onderzoek willen naar het effect van voeding op de hersenfuncties, om uit te vinden of er misschien een zo gunstig mogelijk dieet te ontwikkelen valt.