Alarm over hondenziekte

Alle dierenartsen worden gealarmeerd over de hondenziekte brucellose. Die is niet direct dodelijk, maar beperkt het welbevinden van honden zo, dat laten inslapen meestal de enige optie is voor een getroffen dier. De ziekte is niet te genezen. Dat zegt de de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) na een bericht van de NOS.

De in het westen vrij onbekende kwaal, veroorzaakt door de bacterie brucella, is meegekomen met een hond die door een professionele fokker uit Rusland naar Nederland is gehaald. In de kennel bleken daarna ook andere honden besmet. Al deze honden hebben inmiddels een spuitje gekregen. Het is een fokkerij waar enkele nesten puppies per jaar ter wereld kwamen. In totaal waren er tientallen honden, waarvan een derde was besmet.

Er mogen op dit moment geen dieren naar of van het bedrijf worden vervoerd. Niet omdat er sprake is van een overtreding, maar vanwege de besmettingen, aldus de NVWA. De autoriteit probeert momenteel de mensen te vinden die een pup bij de betreffende fokker hebben gekocht. Ook zij kunnen een brief verwachten.

Symptomen zijn rug- en gewrichtsklachten en bij teefjes het verliezen van ongeboren hondjes en zwakke of doodgeboren puppy’s. Bij reutjes moet ook worden gekeken naar ontsteking in bijbal, testikel of prostaat en pijn en moeilijkheden met plassen en poepen.

Overdracht van hond naar mens lijkt wereldwijd niet veel voor te komen. Tot op heden zijn er geen meldingen van besmetting bij mensen in Nederland, ook niet bij mensen die intensief contact hadden met besmette honden. Langdurige koorts is bij mensen het meest voorkomende symptoom.

Jaarlijks worden ongeveer 21.000 honden legaal geïmporteerd.