Alarm om verzuim in zorg

Het gaat niet goed met het personeel in de zorg. Zorgmedewerkers meldden zich het afgelopen jaar vaker ziek en wisselden „alarmerend” vaak van werkgever. Dat blijkt uit de Barometer Nederlandse gezondheidszorg 2018 van accountants- en onderzoeksbureau EY.

Werknemers in de zorg nemen steeds vaker ontslag om ergens anders te gaan werken. Soms bij een andere zorginstelling waar meer wordt betaald, maar regelmatig ook buiten de zorg. Uit het onderzoek van EY blijkt dat het verloop gemiddeld 13 procent is. In de ggz, de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg is het verloop zelfs 15 procent. Ook het ziekteverzuim is daar het hoogst, bijna 6 procent.

De onderzoekers noemen deze percentages „alarmerend.” Volgens hen leidt het tot paniek bij sommige zorginstellingen. Ook vakorganisatie RMU vindt het onderzoek verontrustend. „We merken een gigantisch tekort aan personeel in de zorg en we zien de werkdruk en het ziekteverzuim daardoor alleen maar toenemen”, zegt Jan Schreuders, coördinator arbeidsvoorwaarden bij de RMU. „Zorginstellingen moeten alles op alles zetten om hun vacatures te vervullen, maar zelfs het aantal schoolverlaters is niet genoeg om het tekort weg te werken.”

Ada van Lagen, senior hr-adviseur bij Adullam Gehandicaptenzorg, herkent het probleem. „Het is moeilijk om goed personeel te vinden. Omdat wij personeel zoeken met een reformatorische achtergrond, vissen we ook nog eens in een kleinere vijver. Daarnaast werken er veel vrouwen in de zorg, die op een gegeven moment ook hun taak in het gezin hebben, waardoor wij te maken krijgen met meer verloop.”

Bij zorgorganisatie Cedrah is er ook sprake van een personeelstekort. „Zeker voor sommige zorgniveaus is het lastig om vacatures ingevuld te krijgen”, zegt Wilma van Ravens, personeelsmanager ad interim bij Cedrah.

Met name in de zomer levert dat problemen op om het rooster rond te krijgen. „Al lukt het uiteindelijk altijd, hier en daar met een creatieve oplossing. Deze zomer zijn medewerkers van ons ondersteunend bureau op de locaties komen helpen, bij het serveren van het ontbijt aan de bewoners. Dat geeft alweer wat verlichting aan het personeel.”

Ook bij Adullam was de zomerperiode lastig. „Je moet met minder mensen alle diensten ingevuld krijgen. Werkdruk is dan bijna niet te voorkomen”, zegt hr-adviseur Van Lagen.

Beide zorgorganisaties zijn druk bezig om het personeelstekort aan te pakken. „Volgend jaar komt er extra geld beschikbaar voor werkdrukverlaging”, zegt personeelsmanager Van Raven van Cedrah. „Dat is fijn, maar dan moet je nog steeds zien die mensen binnen te halen. We proberen dat nu door een goed beeld te geven van wat het betekent om hier te werken. Bijvoorbeeld met vlogs vanaf de werkvloer.”

Ook Adullam probeert op allerlei mogelijke manieren nieuw personeel te vinden. Van Lagen: „We vragen onze medewerkers bijvoorbeeld om het werken in de zorg in hun omgeving onder de aandacht te brengen. En we werken samen met scholen. Deze week beginnen vijftien studenten op locatie Kroonheim met een werk- en leertraject. Dan hoop je dat je er vijftien mensen voor de gehandicaptenzorg bij hebt.”

Daarnaast werkt Adullam in overleg met het Hoornbeeck College aan de opzet van een opleiding voor zijinstromers, voor mensen die al langere tijd niet meer hebben gewerkt.

De RMU vindt dat de overheid ook een taak heeft om het personeelstekort aan te pakken. Jan Schreuders: „Niet alleen met een campagne meer personeel proberen te trekken, maar ook daadwerkelijk extra geld vrijmaken. Met alleen een slogan trek je geen mensen.”

En: niet alleen focussen op de negatieve kanten van het werken in de zorg, zo vindt Wilma van Ravens van Cedrah. „Als de zorg voortdurend zo negatief in het nieuws is, heeft dat geen positief effect op het personeelstekort. Het is een zware baan, maar ook een baan waar je veel waardering voor terugkrijgt.”