Alarm in Venlo om explosief waar man op ligt

In de Veestraat in Venlo zijn in de nacht van woensdag op donderdag tussen de tachtig en honderdtwintig mensen geëvacueerd na het vinden van een granaat. Een man stuitte bij het graven in zijn tuin woensdagavond op de granaat. Daardoor ontstond er een sissend geluid. De man is vervolgens op de granaat gaan liggen.

Om 00.40 uur lag hij er volgens een woordvoerster van de brandweer al twee uur op. Dit om te voorkomen dat de granaat ontploft, aldus de woordvoerster. De bewoners van de twee flats worden elders opgevangen.

Het explosief ligt midden in een woonwijk. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is opgeroepen en onderweg naar Venlo.