Alarm in Stein om poeder op poststuk

In het Limburgse dorpje Stein hebben de hulpdiensten donderdagmiddag alarm geslagen nadat een postbezorger bij het behandelen van een poststuk een onbekende irriterende stof over zijn handen had gekregen. Dat leverde een brandend gevoel op, aldus de brandweer.

De hulpdiensten zijn met meerdere voertuigen uitgerukt. De politie heeft naar eigen zeggen de omgeving afgezet zodat er veilig gewerkt kan worden.

Het incident deed zich vlak na 13.00 uur voor op de Negenmorgenstraat in het Limburgse dorpje. De postbode had bij de woning waar het poststuk bezorgd moest worden aangebeld. Bewoner en postbode hebben vervolgens 112 gebeld. Beiden zijn inmiddels ontsmet en worden opgevangen in het gemeentehuis. „Ze voelen zich prima”, zei een woordvoerder van de brandweer.

De brief bleef buiten bij de woning achter. Een team van de politie gaat de stof nader onderzoeken, aldus de woordvoerder.

De hulpdiensten nemen het voorval hoog op. Bij de aanpak van het incident zijn behalven de brandweer en ambulancedienst ook politie en gemeente betrokken.