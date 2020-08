Al vroeg drukte op Europese wegen naar vakantiebestemmingen

Vakantiegangers staan op diverse plekken in Europa zaterdagmorgen al vroeg in de file. De ANWB meldt dat de wachttijd op de Autoroute du Soleil (A7) in Frankrijk tussen Vienne en Orange ongeveer 2,5 uur is. Ook de A86 en A10 richting Tours moet het verkeer rekening houden met fors langere reistijden.

Voor vakantiegangers die op weg zijn naar Italië is de wachttijd in Zwitserland voor de Gotthardtunnel ongeveer 45 minuten. Op de A2 tussen Basel en Chiasso via de Gotthardtunnel is de vertraging voor het verkeer dat van het noorden naar het zuiden rijdt anderhalf uur. Verkeer dat via die route naar het noorden rijdt heeft 45 minuten langere reistijd.

In Italië is er veel verkeer onderweg naar de Adriatische kust. Op de A1 van Milaan naar Modena moeten reizigers rekening houden met een uur langere reistijd.

Het is in Frankrijk de eerste zwarte zaterdag van het jaar. Veel Fransen vertrekken naar hun vakantiebestemming. De Franse verkeerspolitie voorziet mogelijk ruim 900 kilometer file.